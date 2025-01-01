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Дрейфовавший в Финском заливе нефтеналивной танкер M/T Jazz продолжил путь в РФ

В Финском заливе нефтеналивной танкер M/T Jazz продолжил путь в Россию
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Yoruk Isik/Reuters

Нефтеналивной танкер M/T Jazz, который дрейфовал в Финском заливе, продолжил свой путь в Россию. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пограничную охрану Финляндии.

Судно стало на якорь 29 декабря в районе Ханко из-за остановки двигателя. Для предотвращения возможного ущерба окружающей среде и контроля за ситуацией береговая охрана Финляндии направила в зону происшествия буксир и патрульное судно Turva.

Танкер, зарегистрированный под флагом Панамы, вышел из Судана 7 декабря и должен был прибыть в Россию 30 декабря. Согласно данным Lloyd's List, M/T Jazz принадлежит к «теневому» флоту России.

В береговой охране подчеркнули, что данный инцидент не имеет отношения к повреждению электрокабеля Estlink 2, которое произошло из-за танкера Eagle S, зарегистрированного на Островах Кука. Финляндия и Эстония утверждают, что Eagle S также входит в состав российского «теневого» флота.

Ранее полиция Финляндии запретила выезд из страны членам экипажа танкера Eagle S.

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