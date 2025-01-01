В работе Telegram наблюдались сбои сразу с наступлением Нового года

Сразу после наступления нового года россияне из множества регионов пожаловались на сбои в работе Telegram. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Пользователи испытывали сложности при попытке отправить сообщение или совершить звонок. Также были жалобы на работу YouTube даже при использовании VPN.

Сайт Downdetector зафиксировал обращения от жителей Московской, Ленинградской, Нижегородской, Тверской и Свердловской областей.

Telegram-канал «Острожно, новости» позже сообщил, что в 00-35 работа Telegram была восстановлена.

2 декабря в работе Telegram также наблюдался масштабный сбой. Пользователям не удавалось отправлять сообщения.

Накануне массовый сбой произошел в работе приложения-мессенджера Viber. Сначала фиксировались сетевые сбои, мешающие использовать приложение, а затем стало расти количество сообщений от пользователей.

У них не загружался сайт мессенджера, у некоторых не прикреплялись мультимедийные файлы, также возникали сложности с отправкой и получением сообщений. При этом у тех, кто удалил приложение, чтобы его переустановить, не получалось это сделать.

Ранее сотни россиян застряли в Дубае из-за компьютерного сбоя.