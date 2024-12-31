Канцелярия премьера Израиля поздравила граждан с Новым годом на русском языке

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опубликовала в социальной сети X поздравление с Новым годом на русском языке.

«С Новым годом!» — говорится в сообщении.

Также канцелярия опубликовала поздравление на иврите. Оно переводится как «С Новым гражданским годом!»

Традиция встречать Новый год в Израиле появилась только в последнюю четверть XX века. В этот период в страну переехало большое количество иммигрантов из стран бывшего СССР. При этом праздник не отмечается на официальном уровне. Граждане Израиля могут не идти 1 января на работу, однако тогда один день будет вычтен из отпуска.

В ночь на 31 декабря лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил телеграмму президенту России Владимиру Путину, в которой пожелал «братскому российскому народу» и военнослужащим «отважной российской армии», чтобы 2025 год стал годом «победы над неонацистами», и достижения «великой победы». Он также выразил готовность укреплять стратегическое партнерство между странами.

Ранее правительства России и Китая поздравили друг друга с Новым годом.