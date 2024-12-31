В нескольких британских городах отменили новогодние мероприятия

Guardian: в городах Британии из-за непогоды отменили мероприятия к Новому году

Несколько городов Великобритании отменили мероприятия в честь Нового года из-за сильного ветра и дождя. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, праздничные мероприятия отменены в Блэкпуле, на пристани Ньюкасла, на острове Уайт и в Рипоне. В материале газеты отмечается, что метеорологическая служба Британии выпустила целый ряд предупреждений о непогоде практически на всей территории страны вплоть до 2 января.

По информации Guardian, ассоциация железнодорожных транспортных компаний National Rail предупредила о возможных проблемах с движением поездов по всей территории Великобритании до 2 января. Причиной могут стать дожди, снегопады и сильный ветер.

30 декабря сообщалось, что Красная площадь в Москве будет закрыта для посещения в новогоднюю ночь. В ГУ МВД России по Москве уточнили, что исключением станет ГУМ-каток, который будет работать в соответствии со своим расписанием.

Ранее Вильфанд предупредил о сильном снеге и ветре в некоторых регионах СЗФО.