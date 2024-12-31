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В Воронежской области объявили авиационную опасность

Губернатор Гусев: в Воронежской области объявлена авиационная опасность
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Zamir Usmanov/Global Look Press

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе второй раз за день объявляется авиационная опасность.

«Внимание, в регионе вновь объявляется авиационная опасность!» — написал Гусев.

Жителей региона, находящихся дома, губернатор призвал укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами — коридоре, ванной или кладовой.

«Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — сказано в сообщении глав региона.

До этого Гусев сообщал об авиационной опасности в Воронежской области в 16:08 мск. В 17:29 предупреждение было отменено.

Утром 31 декабря пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что за ночь российские системы противовоздушной обороны (БПЛА) сбили в регионах страны 68 украинских беспилотников. Больше всего БПЛА — 25 — уничтожили в Брянской области.

В республике Крым и Краснодарском крае перехватили 17 и 11 дронов соответственно. Еще 10 летательных аппаратов ликвидировали в Смоленской области, два — в Тверской области и по одному — в Калужской и Ростовской областях.

Ранее в Орловской области сбили беспилотник.

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