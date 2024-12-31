В Херсонской области объявили авиационную опасность

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале об авиационной опасности в регионе.

«Оперативные службы приведены в повышенную готовность. Дорогие друзья, прошу вас соблюдать спокойствие и быть внимательными», — написал Сальдо.

30 декабря кабинет главного врача Алешкинской центральной районной больницы подвергся обстрелу со стороны украинских войск. В результате руководитель медицинского учреждения Владимир Харлан получил тяжелые осколочные ранения. Его заместителя по лечебной работе Василия Борисова спасти не удалось.

21 декабря глава Херсонской области заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на фоне военных неудач на фронте за последние два-три месяца усилили удары по гражданским объектам.

По словам Сальдо, ВСУ наносят удары по заправочным станциям, автобусам. Для этого украинская армия применяет не только ствольную артиллерию, но и беспилотные летательные аппараты, например FPV-дроны.

Ранее глава Херсонской области оценил возможность десантной операции ВСУ.