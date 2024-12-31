Маск сменил имя в соцсети Х на «Кекиус Максимус»

Илон Маск сменил имя профиля в своей соцсети X на «Кекиус Максимус»

Американский предприниматель Илон Маск изменил имя своего профиля в социальной сети X, которой он владеет, на «Кекиус Максимус» (Kekius Maximus). Об этом говорится в профиле Маска на платформе.

Новое имя миллиардера связано с токенами криптовалют, которые были созданы на основе мемов с лягушонком Пепе из комикса «Пацанский клуб» (Boy's Club) и функционируют на различных блокчейн-платформах.

Кроме того, Маск обновил свою фотографию, выбрав изображение лягушонка Пепе, облаченного в доспехи древнеримского легионера и держащего игровой джойстик.

Согласно данным портала CoinGecko, в результате этих событий стоимость криптовалюты Kekius Maximus за последние 24 часа увеличилась на 750,8%, достигнув отметки в $0,11.

31 декабря вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что американский миллиардер и предприниматель Илон Маск ведет «логическую и систематическую» игру на ослабление Европы, поддерживая немецкую правую партию «Альтернатива для Германии».

Ранее Маск переехал в поместье Трампа.