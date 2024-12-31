Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Маск сменил имя в соцсети Х на «Кекиус Максимус»

Илон Маск сменил имя профиля в своей соцсети X на «Кекиус Максимус»
close
David Swanson/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск изменил имя своего профиля в социальной сети X, которой он владеет, на «Кекиус Максимус» (Kekius Maximus). Об этом говорится в профиле Маска на платформе.

Новое имя миллиардера связано с токенами криптовалют, которые были созданы на основе мемов с лягушонком Пепе из комикса «Пацанский клуб» (Boy's Club) и функционируют на различных блокчейн-платформах.

Кроме того, Маск обновил свою фотографию, выбрав изображение лягушонка Пепе, облаченного в доспехи древнеримского легионера и держащего игровой джойстик.

Согласно данным портала CoinGecko, в результате этих событий стоимость криптовалюты Kekius Maximus за последние 24 часа увеличилась на 750,8%, достигнув отметки в $0,11.

31 декабря вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что американский миллиардер и предприниматель Илон Маск ведет «логическую и систематическую» игру на ослабление Европы, поддерживая немецкую правую партию «Альтернатива для Германии».

Ранее Маск переехал в поместье Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами