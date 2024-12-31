В трех российских аэропортах сняли временные ограничения

В аэропортах Грозного, Махачкалы и Владикавказа сняли временные ограничения. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов пассажиров.

«Ограничения во всех трех вышеперечисленных аэропортах сняты в 12:00 по московскому времени», — говорится в сообщении.

Кореняко отметил, что в период действия ограничений на запасные аэродромы приземлились четыре лайнера, следовавшие в Махачкалу, а также один рейс, летевший во Владикавказ. В пресс-службе отметили, что специалисты воздушных гаваней приняли все необходимые меры безопасности.

Утром 31 декабря аэропорт Казани временно прекращал работу. Отмечалось, что ограничения ввели, руководствуясь соображениями безопасности. С 9:30 мск воздушная гавань возобновила работу в обычном режиме.

Ранее стало известно, что пассажиры самолета Москва — Владикавказ застряли в столице из-за задержки рейса.