Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В трех российских аэропортах сняли временные ограничения

Росавиация: в аэропортах Грозного, Махачкалы, Владикавказа сняли ограничения
close
Shutterstock

В аэропортах Грозного, Махачкалы и Владикавказа сняли временные ограничения. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов пассажиров.

«Ограничения во всех трех вышеперечисленных аэропортах сняты в 12:00 по московскому времени», — говорится в сообщении.

Кореняко отметил, что в период действия ограничений на запасные аэродромы приземлились четыре лайнера, следовавшие в Махачкалу, а также один рейс, летевший во Владикавказ. В пресс-службе отметили, что специалисты воздушных гаваней приняли все необходимые меры безопасности.

Утром 31 декабря аэропорт Казани временно прекращал работу. Отмечалось, что ограничения ввели, руководствуясь соображениями безопасности. С 9:30 мск воздушная гавань возобновила работу в обычном режиме.

Ранее стало известно, что пассажиры самолета Москва — Владикавказ застряли в столице из-за задержки рейса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами