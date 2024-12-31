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В Крыму собрали почти 230 тонн загрязненного мазутом грунта

МЧС: в Крыму собрали и вывезли более 226 тонн загрязненного мазутом песка
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ГУ МЧС России по Республике Крым

В Крыму с начала проведения работ по устранению мазутного загрязнения побережья собрали и вывезли свыше 226 тонн загрязненного грунта и песка. Об этом сообщило МЧС России.

«Всего задействовано 92 человека и 41 единица техники. С начала работ обследовано, в том числе повторно, 1012 км береговой линии, <...> очищено более 44 км береговой линии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за минувшие сутки специалисты МЧС не выявили в Крыму следов нефтепродуктов.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

28 декабря в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за разлива мазута в Керченском проливе. Глава полуострова назначил руководителем ликвидации ЧС председателя совета министров республики Юрия Гоцанюка.

Ранее стало известно, что в Крыму могут привлечь военных к ликвидации ЧС в Керченском проливе.

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