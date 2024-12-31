Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

План «Ковер» ввели в Махачкале

Baza: власти Махачкалы объявили план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников
close
Mila Demidova/Shutterstock

В аэропорту дагестанского города Махачкала ввели ограничения на прием и вылет самолетов. О том, что в населенном пункте уже несколько часов действует план «Ковер», сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, ограничения в воздушном пространстве ввели из-за угрозы атаки беспилотников. Уточняется, что махачкалинский аэропорт до сих пор не принимает и не отправляет рейсы.

Утром 31 декабря временно прекращал работу аэропорт Казани. Отмечалось, что ограничения ввели, руководствуясь «соображениями безопасности». С 9:30 мск воздушная гавань возобновила работу в обычном режиме.

При этом летевшие в казанский аэропорт самолеты направили на запасной аэродром в Бегишево (Нижнекамск).

В ночь на вторник российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией страны 68 крылатых беспилотников украинской армии.

По данным Минобороны, 25 сбили в Брянской области, 17 — в Крыму, 11 — в Краснодарском крае, 10 — в Смоленской области, два — в Тверской, по одному — в Курской, Ростовской и Калужской областях.

Ранее Развожаев раскрыл подробности о ночной атаке ВСУ на Севастополь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами