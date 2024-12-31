План «Ковер» ввели в Махачкале

В аэропорту дагестанского города Махачкала ввели ограничения на прием и вылет самолетов. О том, что в населенном пункте уже несколько часов действует план «Ковер», сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, ограничения в воздушном пространстве ввели из-за угрозы атаки беспилотников. Уточняется, что махачкалинский аэропорт до сих пор не принимает и не отправляет рейсы.

Утром 31 декабря временно прекращал работу аэропорт Казани. Отмечалось, что ограничения ввели, руководствуясь «соображениями безопасности». С 9:30 мск воздушная гавань возобновила работу в обычном режиме.

При этом летевшие в казанский аэропорт самолеты направили на запасной аэродром в Бегишево (Нижнекамск).

В ночь на вторник российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией страны 68 крылатых беспилотников украинской армии.

По данным Минобороны, 25 сбили в Брянской области, 17 — в Крыму, 11 — в Краснодарском крае, 10 — в Смоленской области, два — в Тверской, по одному — в Курской, Ростовской и Калужской областях.

Ранее Развожаев раскрыл подробности о ночной атаке ВСУ на Севастополь.