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Депутат Госдумы РФ от Петербурга Романов передал полторы тонны фруктов раненым бойцам

Депутат Госдумы РФ от Петербурга Романов посетил раненых бойцов в госпитале
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Пресс-служба Михаила Романова

Депутат Госдумы РФ от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов передал к Новому году полторы тонны фруктовых наборов раненым военнослужащим. Об этом сообщается в Теlegram-канале парламентария.

Депутат посетил 442-й окружной военный клинический госпиталь Минобороны России, где восстанавливаются после ранений бойцы из Санкт-Петербурга и других регионов.

Начальник госпиталя Сергей Коваленко провел Михаила Романова по палатам. Парламентарий поздравил героев с наступающими праздниками, вручил подарочные наборы, принял в работу просьбы.

«Каждую беру на личный контроль. Сегодня на федеральном и на региональном уровнях реализуются масштабные программы помощи участникам СВО различной направленности, что называется, на любой случай жизни. Практически всегда решение любого вопроса, который касается участника СВО, не связано с бюрократическими проволочками, не требует каких-то особенных усилий. Но подсказать самый короткий путь – никогда не бывает лишним», — рассказал депутат.

Он уточнил, что петербургских военнослужащих интересовали жилищные вопросы и трудоустройство, а бойцы из других регионов спрашивали о том, какие город реализует программы по организации культурного досуга для участников СВО, как попасть в музеи и театры.

Романов напомнил бойцом, что следующий год объявлен президентом РФ Владимиром Путиным Годом защитника Отечества.

«В связи с этим и на федеральном уровне, и в городе программы поддержки участников СВО будут расширяться и дополняться новыми направлениями», — сообщил депутат.

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