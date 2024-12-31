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В Севастополе призвали не запускать фейерверки

Развожаев: запуск салютов осложняет работу для ПВО и помогает врагу
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Запуск фейерверков и салютов осложняет работу системы противовоздушной обороны (ПВО) и создает ложные цели. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Запуская фейерверки и салюты — вы создаете ложные цели, осложняете работу системе ПВО и Черноморскому флоту. Запускаешь фейерверки сейчас = помогаешь врагу!» — написал он в своем Telegram-канале.

Развожаев напомнил, что в Севастополе введен режим ограничения использования пиротехнических изделий, исключение распространяется на использование хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня.

До этого в населенном пункте Щербинка в Новой Москве салют попал в окна квартиры, выбив при этом стекла.

29 декабря областной комитет правопорядка и безопасности сообщал, что в Ленинградскую область по заказу спецслужб недружественных стран поступила партия опасных пиротехнических изделий. В комитете подчеркнули, что в преддверии праздников участились случаи завоза в регион фальсификата пиротехнических изделий (салютов, фейерверков, петард и так далее).

Ранее петарда взорвалась в руке у подростка на фудкорте ТЦ в Нижнем Новгороде.

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