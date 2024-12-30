Спасатели проведут обследование затонувших фрагментов танкеров «Волгонефть»

Морская спасательная служба в понедельник, 30 декабря, планирует обследование затонувших фрагментов судов «Волгонефть». Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Отмечается, что служба ведет постоянный мониторинг в 9 секторах акватории. При обнаружении нефтепродуктов срасатели обрабатывают участок сорбентами. По результатам обследований, утечек из затонувших фрагментов судов в настоящее время не обнаружено. Работы осложняет слабая видимость под водой и неблагоприятные условия на море.

По состоянию на 30 декабря в акватории Керченского пролива собрано 25 тонн нефтеводяной смеси.

28 декабря сообщалось, что вокруг кормовой части танкера «Волгонефть-239», которую выбросило на мель в районе поселка Тамань в Темрюкском районе, Морская спасательная служба установила 250 метров боновых заграждений.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море. 26 декабря глава МЧС Александр Куренков приехал в Анапу для контроля хода работ по ликвидации выброса мазута после чрезвычайного происшествия с танкерами.

Ранее судовладельца танкера «Волгонефть-212» оштрафовали.