Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спасатели проведут обследование затонувших фрагментов танкеров «Волгонефть»

Морспасслужба обследует затонувшие фрагменты танкеров «Волгонефть» после ЧП
close
Телеграм-канал Оперативный штаб - Краснодарский

Морская спасательная служба в понедельник, 30 декабря, планирует обследование затонувших фрагментов судов «Волгонефть». Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Отмечается, что служба ведет постоянный мониторинг в 9 секторах акватории. При обнаружении нефтепродуктов срасатели обрабатывают участок сорбентами. По результатам обследований, утечек из затонувших фрагментов судов в настоящее время не обнаружено. Работы осложняет слабая видимость под водой и неблагоприятные условия на море.

По состоянию на 30 декабря в акватории Керченского пролива собрано 25 тонн нефтеводяной смеси.

28 декабря сообщалось, что вокруг кормовой части танкера «Волгонефть-239», которую выбросило на мель в районе поселка Тамань в Темрюкском районе, Морская спасательная служба установила 250 метров боновых заграждений.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море. 26 декабря глава МЧС Александр Куренков приехал в Анапу для контроля хода работ по ликвидации выброса мазута после чрезвычайного происшествия с танкерами.

Ранее судовладельца танкера «Волгонефть-212» оштрафовали.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами