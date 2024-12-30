Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Небольшие осадки и гололедица ожидаются в Москве в понедельник

Москвичей предупредили о гололедице и небольших осадках в понедельник
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Облачная погода с небольшими осадками и гололедицей ожидается в Москве в понедельник, 30 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Местами прогнозируются умеренные осадки, преимущественно в виде мокрого снега, отметили синоптики.

Днем в Москве воздух прогреется до +1…+3°C, в ночь на вторник похолодает до -2°C. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью от 5 до 10 м/с, возможны порывы до 15 м/с.

Атмосферное давление в столице составит около 742 мм ртутного столба, добавили в Гидрометцентре.

Накануне специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Центральной России настоящая зима наступит в январе. По словам синоптика, середина зимы в столице будет студеной, а температура и количество осадков вернутся к привычным зимним показателям. Он подчеркнул, что сугробы будут расти как на «дрожжах» и к Рождеству их высота увеличится почти вдвое.

Кроме того, на первой рабочей неделе после новогодних каникул температура может опуститься до -20°C, предупредил Тишковец.

Ранее врач рассказала, можно ли носить кроссовки и кеды зимой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами