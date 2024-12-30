Небольшие осадки и гололедица ожидаются в Москве в понедельник

Москвичей предупредили о гололедице и небольших осадках в понедельник

Облачная погода с небольшими осадками и гололедицей ожидается в Москве в понедельник, 30 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Местами прогнозируются умеренные осадки, преимущественно в виде мокрого снега, отметили синоптики.

Днем в Москве воздух прогреется до +1…+3°C, в ночь на вторник похолодает до -2°C. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью от 5 до 10 м/с, возможны порывы до 15 м/с.

Атмосферное давление в столице составит около 742 мм ртутного столба, добавили в Гидрометцентре.

Накануне специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Центральной России настоящая зима наступит в январе. По словам синоптика, середина зимы в столице будет студеной, а температура и количество осадков вернутся к привычным зимним показателям. Он подчеркнул, что сугробы будут расти как на «дрожжах» и к Рождеству их высота увеличится почти вдвое.

Кроме того, на первой рабочей неделе после новогодних каникул температура может опуститься до -20°C, предупредил Тишковец.

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