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В Китае испытают новый сверхскоростной поезд-пулю

В Китае представили прототип нового сверхскоростного поезда CR450
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Minh Hoang/AP

Компания «Китайские железные дороги» (КЖД) представила в Пекине прототип сверхскоростного поезда CR450. Об этом сообщили на странице КЖД в социальной сети WeChat.

Новый поезд сможет достигать скорости 400 километров в час. Ожидается, что новинка позволит в существенно ускорить перевозки по стране.

У CR450 будет существенно уменьшен тормозной путь, повышена устойчивость, а также он будет оснащен усовершенствованной системой контроля. В компании утверждают, что подобные технические характеристики обеспечат более высокую безопасность по сравнению с аналогами.

КЖД планирует провести серию испытаний нового состава, прозванного в социальных сетях «пулей». При этом запустить поезд в эксплуатацию в компании намерены «как можно скорее».

В августе в Москве показали полномасштабный макет вагона российского высокоскоростного поезда «Белый кречет». Снаружи вагон окрашен в белый, светло-серый и серый тона, а сбоку изображен контур птицы. Интерьер выполнен в бежевом цвете, а в салоне — кресла в различных компоновках.

Ранее в Китае начал ходить туристический поезд «Чанлюйхао».

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