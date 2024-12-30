В Китае испытают новый сверхскоростной поезд-пулю

Компания «Китайские железные дороги» (КЖД) представила в Пекине прототип сверхскоростного поезда CR450. Об этом сообщили на странице КЖД в социальной сети WeChat.

Новый поезд сможет достигать скорости 400 километров в час. Ожидается, что новинка позволит в существенно ускорить перевозки по стране.

У CR450 будет существенно уменьшен тормозной путь, повышена устойчивость, а также он будет оснащен усовершенствованной системой контроля. В компании утверждают, что подобные технические характеристики обеспечат более высокую безопасность по сравнению с аналогами.

КЖД планирует провести серию испытаний нового состава, прозванного в социальных сетях «пулей». При этом запустить поезд в эксплуатацию в компании намерены «как можно скорее».

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