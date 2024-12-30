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В Индии девочка провела в колодце восемь дней без еды

Daily Mail: в Индии трехлетняя девочка провела в колодце восемь дней без еды
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Shutterstock

В Индии трехлетняя девочка упала в колодец и провела в нем без еды восемь дней. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в индийской деревне Котпутли в Раджастхане. Девочка находится на 45-метровой глубине, она очень слаба и не может двигаться, отмечает издание. Ребенку подают кислород через трубку и наблюдают за ним с помощью видеокамеры.

Спасатели пробовали разные методы, чтобы добраться до девочки, но пока ни один из них не оказался эффективным. На площадку доставили сваебойную машину для рытья туннеля, для ускорения процесса был отправлен 100-тонный кран.

Непрекращающиеся дожди затрудняют спасательную операцию.

19 декабря сообщалось, что в Чебоксарах шестилетняя девочка наступила на канализационный люк и провалилась на глубину около полутора метров. На помощь ребенку бросился отец. Ему пришлось спрыгнуть в колодец, чтобы вытащить дочь. Девочка не пострадала. Семья обратилась с заявлением в прокуратуру. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее мальчик упал в открытый люк во время реконструкции дороги в Новороссийске.

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