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Вучич рассказал о задержанном в Сербии за съемку военных объектов украинце

Вучич: в Сербию приехал задержанный за съемку военных объектов украинец
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Darko Vojinovic/AP

В Сербии задержали гражданина Украины, который во время нынешних протестов прибыл в страну вместе с группой молодых людей и девушек из Хорватии. Об этом заявил сербский президент Александар Вучич, сообщает ТАСС.

По его словам, этот гражданин Украины уже задерживался в Белграде в 2022 году за то, что вместе с двумя другими украинцами с использованием беспилотников фотографировал самые важные объекты оборонной инфраструктуры Сербии.

«Когда его задержали, он был какое-то время под арестом, но я никогда в жизни не видел такого давления со стороны иностранных послов, чтобы его освободили. Только бог знает, кого они могли завербовать в системе», — сказал глава государства.

Он отметил, что речь идет не о «наивных детях», а о людях, совершивших преступления против безопасности Сербии.

До этого главный редактор сербского телеканала Informer Драган Вучичевич заявил, что он имеет доказательства, которые свидетельствуют об украинско-хорватском заговоре против Сербии. По его словам, в Белград прибыли «украинские и экстремисты» и группа «хорватских разведчиков», играющих роль «студентов-туристов». Они якобы преследуют цель «свержения Вучича и «захвата» Сербии совместно с устраивающими блокады студентами. Как сообщил Вучичевич, сербские спецслужбы зафиксировали, что 27 декабря в страну приехала группа хорватских агентов, включая некоего Олексея (Алексея) Чумакова.

Ранее с акции протеста в Сербии выгнали людей с флагами Евросоюза.

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