Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Приморском крае усилили охрану нацпарка «Земля леопарда»

Охрану нацпарка «Земля леопарда» в Приморье усилили на новогодние праздники
close
Антон Балашов/РИА Новости

В новогодние праздники на особо охраняемых природных территориях «Земли леопарда» в Приморском крае будет действовать усиленный режим охраны. Об этом РИА Новости рассказали в ФГБУ «Земля леопарда».

Такой режим введен в связи с прогнозируемым всплеском нарушений и угрозой возникновения природных пожаров из-за отсутствия снега. Усиленная охрана поможет защитить редких животных и предотвратить конфликтные ситуации с амурскими тиграми.

Кроме национального парка «Земля леопарда», в усиленный режим действуют также заповедники «Кедровая падь», Уссурийский и Дальневосточный морской, которые находятся под управлением ФГБУ.

26 декабря сообщалось, что редчайшие дальневосточные леопарды таскают собак в трех селах Приморья.

6 ноября сообщалось, что в Приморском крае сняли на камеру леопарда, которого еще не регистрировали зоологи.

Ранее водители заявили в полицию о сбежавшем леопарде из-за мягкой игрушки на обочине дороги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами