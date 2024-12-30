В Приморском крае усилили охрану нацпарка «Земля леопарда»

Охрану нацпарка «Земля леопарда» в Приморье усилили на новогодние праздники

В новогодние праздники на особо охраняемых природных территориях «Земли леопарда» в Приморском крае будет действовать усиленный режим охраны. Об этом РИА Новости рассказали в ФГБУ «Земля леопарда».

Такой режим введен в связи с прогнозируемым всплеском нарушений и угрозой возникновения природных пожаров из-за отсутствия снега. Усиленная охрана поможет защитить редких животных и предотвратить конфликтные ситуации с амурскими тиграми.

Кроме национального парка «Земля леопарда», в усиленный режим действуют также заповедники «Кедровая падь», Уссурийский и Дальневосточный морской, которые находятся под управлением ФГБУ.

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