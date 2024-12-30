Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач предупредила об опасности длительного хранения праздничных блюд

Врач Тимощенко: длительное хранение праздничных блюд грозит отравлением
close
Егор Еремов/РИА «Новости»

Длительное хранение праздничных блюд может привести к их порче, что в дальнейшем грозит повышенным риском пищевых отравлений. Об этом газете «Известия» сообщила гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко.

Специалист не рекомендует доедать праздничные блюда, растягивая их на неделю. По ее словам, длительное хранение даже в холодильнике может привести к последствиям для здоровья. Вместо этого врач советует потреблять еду в день приготовления.

«Заранее можно подготовить ингредиенты, например, отварить картофель и яйца. Но вот нарезать их и смешать желательно непосредственно в день употребления», — сказала Тимощенко.

Новогодние праздники — это не только время веселых застолий, но и настоящее испытание для организма из-за большого количества угощений. Как не наброситься на все самое вкусное сразу и не пожалеть об этом уже к утру 1 января? «Газета.Ru» собрала полезные советы от диетолога, которые помогут провести праздник, сохранив хорошее самочувствие.

Ранее врач назвала главные новогодние ошибки россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами