Врач предупредила об опасности длительного хранения праздничных блюд

Длительное хранение праздничных блюд может привести к их порче, что в дальнейшем грозит повышенным риском пищевых отравлений. Об этом газете «Известия» сообщила гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко.

Специалист не рекомендует доедать праздничные блюда, растягивая их на неделю. По ее словам, длительное хранение даже в холодильнике может привести к последствиям для здоровья. Вместо этого врач советует потреблять еду в день приготовления.

«Заранее можно подготовить ингредиенты, например, отварить картофель и яйца. Но вот нарезать их и смешать желательно непосредственно в день употребления», — сказала Тимощенко.

Новогодние праздники — это не только время веселых застолий, но и настоящее испытание для организма из-за большого количества угощений. Как не наброситься на все самое вкусное сразу и не пожалеть об этом уже к утру 1 января? «Газета.Ru» собрала полезные советы от диетолога, которые помогут провести праздник, сохранив хорошее самочувствие.

Ранее врач назвала главные новогодние ошибки россиян.