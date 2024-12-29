Имущество руководства «Кухни на районе» могут арестовать

СК допустил арест имущества руководства «Кухни на районе» по делу о ботулизме

Следственные органы рассматривают возможность наложения ареста на имущество руководителей сети ресторанов «Кухня на районе», обвиняемых в массовом пищевом отравлении, вызванном употреблением салата лобио. Об этом сообщает РИА Новости.

«По уголовному делу необходимо рассмотреть вопрос о наложении ареста на имущество обвиняемых с целью принятия мер обеспечительного характера», — следует из материалов дела.

В рамках расследования планируется получить заключения экспертиз, изучить результаты санитарно-эпидемиологического расследования, допросить специалистов Роспотребнадзора и всех пострадавших.

В июне 2024 года по всей России с ботулизмом были госпитализированы около 400 человек. Только в Москве — 227 человек. Вспышки заболевания были зафиксированы в шести регионах. Эксперты выяснили, что причиной массового заболевания стала консервированная фасоль. Роспотребнадзор остановил работу девяти предприятий и изъял 172 тонны опасной продукции.

Ранее в Москве приостановили работу цеха, где сделали токсичные салаты.