Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Единая Россия» исполнила мечты детей с «Елки желаний»

Дмитрий Медведев подарил шестикласснице телескоп с «Елки желаний»

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев подарил шестикласснице Алине из села Круглоозерка Голопристанского района Херсонской области телескоп в рамках «Елки желаний», сообщается в Telegram-канале партии.

Также секретарь генсовета партии Владимир Якушев подарил скоростной велосипед школьнику Руслану из Курской области.

Как рассказал сам Руслан, велосипед очень хороший.

«В Судже у меня был похуже, а теперь не велосипед, а счастье», — отметил он.

Кроме того, руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин подарил 13-летнему Игнату из Стаханова (ЛНР) электрогитару.

Напомним, в рамках «Елки желаний» желающие могут исполнить мечту маленьких россиян в преддверии Нового года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами