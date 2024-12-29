«Единая Россия» исполнила мечты детей с «Елки желаний»

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев подарил шестикласснице Алине из села Круглоозерка Голопристанского района Херсонской области телескоп в рамках «Елки желаний», сообщается в Telegram-канале партии.

Также секретарь генсовета партии Владимир Якушев подарил скоростной велосипед школьнику Руслану из Курской области.

Как рассказал сам Руслан, велосипед очень хороший.

«В Судже у меня был похуже, а теперь не велосипед, а счастье», — отметил он.

Кроме того, руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин подарил 13-летнему Игнату из Стаханова (ЛНР) электрогитару.

Напомним, в рамках «Елки желаний» желающие могут исполнить мечту маленьких россиян в преддверии Нового года.