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В Азербайджане снизили верхний предел призывного возраста

Алиев снизил верхний предел призывного возраста в Азербайджане
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Пресс-служба президента Азербайджана/РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о снижении верхнего возрастного предела для призыва на военную службу. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения коснулись ряда законодательных актов, включая Уголовный кодекс, Кодекс о миграции, Кодекс об административных правонарушениях, а также законы «О военной службе» и «О мобилизационной подготовке».

Согласно новому указу, верхний порог призывного возраста для граждан, не прошедших обязательную военную службу, сокращен с 35 до 30 лет. Этот шаг, как следует из опубликованного на сайте президента документа, направлен на усовершенствование системы призыва.

Кроме того, указ предусматривает введение ограничений на выезд за границу для граждан, уклоняющихся от военной службы, до вынесения судебного решения по их делу. Эти изменения призваны повысить эффективность мобилизационных мероприятий в стране.

На прошлой неделе Алиев пожелал России мира в 2025 году, а команде российского лидера Владимира Путина — решимости.

Ранее в Раде опровергли информацию о подготовке к снижению мобилизационного возраста.

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