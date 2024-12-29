В Петербурге юноша чистил пневматический пистолет и случайно прострелил руку

В Петербурге подросток случайно выстрелил себе в руку

В Петербурге подросток попал в больницу после случайного выстрела из пневматического пистолета. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в момент, когда 15-летний юноша чистил оружие. Пуля попала в левую кисть, но школьник решил, что травма несерьезная и вместо больницы обратился в травмпункт. После визита к врачу медики госпитализировали подростка в СПбГПМУ.

«Медики провели ревизию тканей, удалили инородное тело и обработали рану», – сообщается в публикации.

На данный момент молодой человек находится под наблюдением врачей.

До этого в Брянской области школьник пять лет жил с пулей в голове. Брат мальчика случайно выстрелил в него, но в тот момент к врачу семья не обратилась. Только спустя годы ребенок стал замечать сильные головные боли и пошел в больницу, где во время исследований у него обнаружили инородный предмет в правой теменной области.

Ранее в Карелии осудили мужчину, который выстрелил подростку в лоб из пистолета.