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Президент Азербайджана заявил о героизме экипажа упавшего в Казахстане лайнера

Алиев: экипаж разбившегося в Казахстане самолета проявил героизм

Члены экипажа пассажирского самолета, упавшего в казахстанском городе Актау, проявили героизм. Об этом в ходе интервью для телеканала AzTV заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«К счастью, благодаря героизму экипажа произошло так, что самолет смог приземлиться, даже если это была аварийная посадка <...>. Многие пассажиры были спасены», — отметил глава государства.

Также он сообщил, что разбившееся воздушное судно получило повреждения вследствие обстрела с земли. По словам Алиева, лайнеру был нанесен урон в районе российского города Грозный. Самолет оказался выведен из строя из-за действия средств радиоэлектронной борьбы, уточнил президент.

ЧП в казахстанском городе Актау произошло утром 25 декабря. Пассажирский самолет, принадлежавший компании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines) и следовавший из Баку в Грозный, упал на территории аэропорта. Незадолго до этого члены экипажа запросили экстренную посадку.

В пресс-службе МЧС Казахстана рассказали, что на борту находились 64 пассажира и пять членов экипажа.

27 декабря министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что причиной крушения воздушного судна стало «вмешательство извне». Об этом свидетельствуют повреждения, обнаруженные на обломках лайнера, и показания свидетелей.

На следующий день российский лидер Владимир Путин позвонил азербайджанскому коллеге и принес извинения за инцидент с самолетом. Как сказал президент РФ, воздушное судно пыталось сесть в аэропорту Грозного в тот момент, когда город подвергся атаке украинских дронов. На этом фоне в населенном пункте сработали системы противовоздушной обороны, а лайнер не смог приземлиться и ушел на запасной аэродром.

Ранее в Кремле рассказали об участии российских специалистов в расшифровке черных ящиков с упавшего самолета.

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Крушение самолета в Казахстане
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