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В Петербурге двух подростков арестовали за поджог отделения почты

СКР: в Петербурге арестовали еще одного подростка по делу о теракте
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РИА Новости

В Санкт-Петербурге арестован второй подросток по уголовному делу о теракте. Об этом сообщает Telegram-канал СУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, двое подростков 16 и 17 лет обвиняются в поджоге городского отделения почты. В отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору).

Следствие ходатайствовало о заключении обоих обвиняемых под стражу, суд удовлетворил ходатайство. Подросткам может грозить длительное заключение: наказание по вменяемой им статье составляет от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

До этого Замоскворецкий суд Москвы арестовал шестерых молодых людей, в том числе несовершеннолетнего, по обвинению в участии в организации «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией). Среди обвиняемых есть девушка 2007 года рождения.

Всем обвиняемым предъявили обвинение по статьям «Призывы к теракту» и «Участие в деятельности террористической организации».

Ранее ФСБ задержала жителя Дальнего Востока по подозрению в помощи разведке Украины.

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