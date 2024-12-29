В Самарской области женщина и ребенок отравились угарным газом

В Ставропольском районе Самарской области 35-летняя женщина и восьмилетняя девочка отравились угарным газом из-за неисправной вентиляции. Об этом сообщает МЧС региона.

Инцидент произошел в Хрящевке, из частного дома по улице Полевая были госпитализированы 35-летняя женщина и восьмилетняя девочка, ребенок доставлен в медицинское учреждение, спасти вторую пострадавшую медики не смогли.

По предварительной информации, семья отравилась угарным газом из-за того, что в дымоходе отсутствовала обратная тяга.

До этого сообщалось, что в Петербурге семью с двумя детьми, которая отравилась газом в частном доме, спасла соседка. Женщина должна была сидеть с детьми согласно договоренности с их родителями. Она обнаружила взрослых и двоих детей в возрасте двух и пяти лет «в состоянии смешанного сознания» и сразу же вызвала на место бригаду скорой помощи. Сообщается, что в доме был открыт вентиль газового баллона. Газ распространился по всему дому из-за проблем с вентиляцией.

Ранее в Бурятии семья с ребенком отравилась угарным газом из-за искусственной елки.