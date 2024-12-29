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Политолог прокомментировал указ Путина об обновленной стратегии противодействия экстремизму

Политолог Ухов: Россия осознала угрозу от неконтролируемых миграционных потоков
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Shutterstock

Россия всерьез осознала угрозу, исходящую от неконтролируемых миграционных потоков, заявил политолог Илья Ухов, комментируя в своем Telegram-канале указ президента России Владимира Путина о вступлении в силу обновленной стратегии противодействия экстремизму.

«Через миграционные потоки в Россию завозятся массы совершенно неадаптированных и подверженных радикализации толп граждан, про которых мы ничего не знаем», — отметил политолог.

Он назвал правильным, что в обновленной стратегии вопросы межнациональной и миграционной политики разведены.

«Одно дело, когда зарубежные центры влияния пытаются радикализовать граждан России. И совсем другое – когда через миграционные потоки к нам радикализованные персонажи завозятся. Кто эти граждане, откуда, каким идеям привержены? Мы не знаем», — сказал он.

Ухов подчеркнул, что от ответов на эти вопросы будет в немалой степени «зависеть стабильность и выживаемость нашего социума и государства ближайшие десятилетия».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении обновленной стратегии противодействия экстремизму в России.

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