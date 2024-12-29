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Число погибших в авиакатастрофе в Южной Корее превысило 150 человек

«Рёнхап»: число погибших при крушении самолета в Южной Корее выросло до 151

Количество погибших в результате крушения пассажирского самолета Boeing 737 в южнокорейском аэропорту Муан превысило 150 человек. Об этом пишет «Рёнхап» со ссылкой на Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям Республики Корея.

«Число погибших <...> возросло до 151», — говорится в материале.

ЧП в аэропорту Муан, расположенном в провинции Южная Чолла, произошло 29 декабря. Пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший компании Jeju Air и следовавший из Бангкока, потерпел крушение. После приземления воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и врезалось в бетонное заграждение. В результате лайнер взорвался и оказался почти полностью уничтожен.

Всего на борту находился 181 человек, включая шесть членов экипажа. Россиян в самолете не было.

К текущему моменту сотрудники экстренных служб нашли троих выживших. Их обнаружили в хвостовой части воздушного судна.

По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стал отказ системы шасси лайнера после его столкновения с птицами. Сейчас на месте происшествия работают более 1 500 специалистов, включая спасателей и военных.

Ранее журналисты рассказали о состоянии выживших в авиакатастрофе в Республике Корея.

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Крушение Boeing в Южной Корее
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