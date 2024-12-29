РФ и Азербайджан проведут совместное расследование крушения самолета в Актау

СК РФ: Москва и Баку проведут совместное расследование крушения самолета в Актау

Москва и Баку будут совместно расследовать крушение борта AZAL в казахстанском Актау, сообщает Telegram-канал СК РФ.

По информации ведомства, председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел телефонный разговор с генеральным прокурором Азербайджана Камраном Алиевым.

«Речь шла о налаженном всестороннем взаимодействии российских следователей и криминалистов с коллегами из следственно-оперативных групп Азербайджанской Республики и Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

Бастрыкин уточнил, что с российской стороны к расследованию будут привлечены наиболее опытные сотрудники центрального аппарата СК РФ.

До этого первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в комментарии RT после крушения самолета в Актау заявил, что многие российские аэропорты подвергаются атакам украинских БПЛА.

Ранее политолог заявил об интриге в звонке Зеленского Алиеву сразу после Путина.