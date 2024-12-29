Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жительница Карелии лишилась денег, оплатив заказ на сайте аптеки

В Карелии женщина сделала заказ на сайте аптеки и лишилась денег
close
Fahroni/Shutterstock/FOTODOM

В Карелии женщина лишилась денег после заказа лекарства на сайте аптеки. Об этом сообщает «Daily Карелия» со ссылкой на полицию региона.

Как рассказала сама жительница Кондопоги, она решила купить разрекламированный препарат от боли в суставах. В интернете женщина нашла сайт и сделала заказ, после чего ей написал якобы представитель платформы.

Неизвестный отправил кондопожанке реквизиты, по которым она оплатила покупку. Всего женщина отправила 13 тысяч рублей.

«Товар по итогу покупательница не получила. Связаться с теми, кто ей его якобы продавал, она тоже не смогла, поэтому пошла в полицию», – сообщается в публикации.

В МВД предположили, что аферисты намеренно сделали сайт, похожий на страницу аптеки, чтобы клиенты переводили им деньги. На данный момент проводится проверка, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

В полиции напомнили, что стоит проявлять бдительность во время покупок в интернете.

Ранее в Нефтеюганске школьница помогла мошенникам обокрасть родителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами