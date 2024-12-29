Жительница Карелии лишилась денег, оплатив заказ на сайте аптеки

В Карелии женщина сделала заказ на сайте аптеки и лишилась денег

В Карелии женщина лишилась денег после заказа лекарства на сайте аптеки. Об этом сообщает «Daily Карелия» со ссылкой на полицию региона.

Как рассказала сама жительница Кондопоги, она решила купить разрекламированный препарат от боли в суставах. В интернете женщина нашла сайт и сделала заказ, после чего ей написал якобы представитель платформы.

Неизвестный отправил кондопожанке реквизиты, по которым она оплатила покупку. Всего женщина отправила 13 тысяч рублей.

«Товар по итогу покупательница не получила. Связаться с теми, кто ей его якобы продавал, она тоже не смогла, поэтому пошла в полицию», – сообщается в публикации.

В МВД предположили, что аферисты намеренно сделали сайт, похожий на страницу аптеки, чтобы клиенты переводили им деньги. На данный момент проводится проверка, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

В полиции напомнили, что стоит проявлять бдительность во время покупок в интернете.

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