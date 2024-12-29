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В Уфе девочка решила вылезти в окно и застряла в решетке

В Уфе девочка застряла головой в оконной решетке, пока родителей не было дома
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Shutterstock

В Уфе спасли ребенка, который застрял в оконной решетке. Об этом сообщает управление гражданской защиты города.

Инцидент произошел на улице Менделеева, в одном из домов на первом этаже По данным организации, две маленькие девочки остались дома одни. В какой-то момент одна из них решила выбраться на улицу через окно, но застряла в решетке головой.

Ребенок стал плакать и привлек внимание соседей, которые вызвали спасателей и, пока специалисты были в пути, укутали девочку.

«Прибывшие спасатели при помощи гидравлического инструмента разжали прутья и освободили малышку», – сообщается в публикации.

Помощь медиков ребенку не понадобилась. Обоих младших членов семьи передали полиции.

До этого в лондонском метро во время посадки рука пассажира застряла в дверях вагона. Мужчина пытался забежать в поезд в последний момент, но внутри оказалась только рука, поэтому пассажиру пришлось побежать за составом, чтобы не лишиться конечности.

Люди в поезде связались с машинистом, и он остановился. К этому моменту мужчина пробежал уже 17 метров.

Ранее в Вайоминге полицейские спасли кошку, застрявшую в дымоходе.

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