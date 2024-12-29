В Иркутской области семилетний мальчик прятался под кроватью в горящем доме

В Иркутской области пожарные нашли ребенка под кроватью в горящем доме

В Прибайкалье двое несовершеннолетних оказались одни в горящем доме, семилетний мальчик испугался огня и спрятался под кроватью, спасти его медики не смогли. Об этом сообщает МЧС Иркутской области.

Пожар в частном доме произошел 28 декабря, загорелась веранда. В момент возгорания в комнатах находились 16-летняя девушка и ее семилетний брат, родители несовершеннолетних уехали в магазин.

Школьница сумела выбежать из горящей постройки, семилетний мальчик, испугавшись огня, спрятался под кроватью. Пожарные обнаружили ребенка и передали его медикам, но спасти пострадавшего не смогли. Огонь удалось ликвидировать, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде мать и трое детей пострадали из-за пожара в квартире, который устроил младший ребенок. 37-летнюю женщину, шестилетнюю девочку и 12-летнего мальчика спасли с помощью пожарной лестницы. Еще одного ребенка — трехлетнего мальчика — нашли в комнате без сознания, от огня он пытался спрятаться под кроватью и отравился продуктами горения.

Ранее пятилетняя девочка играла со спичками и сожгла квартиру со спящей бабушкой.