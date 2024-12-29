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СМИ раскрыли причину охлаждения отношений между Турцией и Германией

Telegraph: отношения ФРГ и Турции испортились из-за кебаба
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Government of Alberta

Отношения между Турцией и Германией охладились из-за разного подхода к приготовлению донер-кебаба, пишет газета The Telegraph.

По информации издания, в апреле турецкие власти подали заявку на регистрацию турецкой версии донер-кебаба в ЕС. Таким образом блюдо получило такую же юридическую защиту, как шампанское из Франции или неаполитанская пицца из Италии. Согласно требованиям Анкары, оригинальный донер должен быть приготовлен только из замаринованного в йогурте и зелени мяса курицы, а также из баранины или говядины от коровы не старше 18 месяцев. Повар должен нарезать мясо строго горизонтально толщиной от 3 до 5 мм.

«Планы Анкары вызвали бурю негодования в Германии, где ежегодно продается более миллиарда донеров», — говорится в публикации.

До этого издание Mirror писало, что мошенник, находившийся в бегах три года, был пойман после того, как заказал кебаб с доставкой в свое убежище.

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