Глава Кубани заявил, что для ликвидации ЧП с мазутом нужно доработать «дорожную карту»

Для ликвидации последствий выброса мазута на побережье Краснодарского края нужно доработать «дорожную карту». Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев, слова которого приводит пресс-служба краевой администрации.

«Сейчас необходимо доработать «дорожную карту» по ликвидации последствий выброса нефтепродуктов и внести туда конечный пункт утилизации», — заявил он.

По словам Кондратьева, на данный момент собрано порядка 37 тыс. т грунта, вывезено более 33 тыс. т. Он добавил, что для утилизации загрязнений нужно несколько пунктов, которые должны находится на достаточном расстоянии от жилых территорий, береговой линии и природных зон.

25 декабря губернатор Краснодарского края сообщил, что в регионе ввели краевой режим ЧС из-за непрекращающегося выброса нефтепродуктов на берег Анапы. По его словам, причиной подобного стали погодные условия — воздух прогревается и нефтепродукты поднимаются на поверхность на моря, после чего их выносит на берег.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее все участки загрязнения в Керченском проливе очистили от мазута.