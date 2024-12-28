Путин сказал Алиеву, что разбившийся самолет пытался сесть в Грозном

Путин заявил о неоднократных попытках азербайджанского борта сесть в Грозном

Путин в разговоре с Алиевым отметил, что разбившийся азербайджанский самолет неоднократно пытался зайти на посадку в Грозном. Об этом говорится на сайте Кремля.

В это время украинские боевые беспилотники нанесли удары по Грозному, Моздоку и Владикавказу, при этом российские системы противовоздушной обороны успешно парировали эти атаки, как сообщила пресс-служба Кремля.

Путин также извинился перед азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым за инцидент с крушением пассажирского самолета AZAL в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщил о 29 пострадавших, которых доставили в больницы.

Ранее стало известно, что Бразилия присоединилась к расследованию крушения самолета в Актау.