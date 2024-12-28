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Хинштейн сообщил о фейковых видео якобы с его участием

Хинштейн сообщил о появлении в соцсетях фейковых видео якобы с его участием
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Максим Блинов/РИА «Новости»

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал о наличии двух дипфейков, которые были созданы на основе его старых видеозаписей. Информация была озвучена на встрече с инициативными группами из приграничных территорий региона, пишет ТАСС.

«Активность наших противников будет возрастать. Уже увидел два дипфейка со своим участием, где берут мои старые видео с каких-то выступлений, на них накладываются совершенно другие звуковые дорожки. Причем даже координации нет с моей артикуляцией, идут абсолютно запредельные тексты», — отметил он.

Он также подчеркнул, что стали появляться Telegram-каналы, якобы действующие от его имени.

«Друзья, задача врага не просто уничтожать нашу инфраструктуру. Задача врага еще и сеять панику», – добавил Хинштейн.

Сегодня спикер Государственной думы Вячеслав Володин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн обсудили предоставление статуса ветерана боевых действий за участие в боях по отражению нападения Вооруженных сил Украины на регион.

Ранее Хинштейн пришел на встречу с жителями в форме.

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