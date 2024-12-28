В доме сработала сигнализация из-за обезьяны, укравшей пульт дистанционного управления

В доме в Южной Африке сработала сигнализация из-за обезьяны, укравшей пульт дистанционного управления, пишет UPI.

На тревогу отреагировали полицейские, приславшие к дому несколько машин с сотрудниками. Однако, приехав на место, офицеры заметили, что дом не похож на цель грабителей: все окна и двери были целы. Вскоре к офицерам вышел сам хозяин жилища, объяснивший, что произошло.

Мужчина рассказал, что дистанционный пульт от сигнализации украла обезьяна, забравшаяся в дом. Животное, судя по всему, нажала на случайную кнопку, что и стало причиной срабатывания тревоги.

В полиции добавили, что обезьяна успела скрыться с пультом, и компания продолжала получать сигналы тревоги до того момента, пока примат не покинул зону действия приемника.

Ранее ученые обнаружили тревожные изменения в здоровье обезьян из-за потепления климата.