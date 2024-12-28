В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших после авиакрушения под Актау

Минздрав: 9 пострадавших при авиакрушении под Актау остаются в больницах Москвы

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщал, что девять пострадавших при крушении самолета на западе Казахстана лечатся в федеральных медцентрах и больницах Москвы. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, двое из пациентов находятся в тяжелом состоянии, еще четверо (в том числе ребенок) — в состоянии средней степени тяжести. Еще трое пострадавших идут на поправку, их состояние врачи оценили как легкой тяжести.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщил о 29 пострадавших, которых доставили в больницы.

Ранее власти Чечни объявили траур в связи с авиакатастрофой под Актау.