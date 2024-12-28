Синод РПЦ объяснил отставку митрополита Илариона

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) указал Илариону (Алфееву), отправленному в отставку с кафедры митрополита Будапештского и Венгерского, на несоответствие образу монаха и священнослужителя. Об этом сообщается в заявлении на сайте РПЦ.

«Обратить внимание митрополита Илариона на несоответствие характера его отношений с ближайшим окружением и его быта образу монаха и священнослужителя», — указано в решении Синода.

Сам Иларион заявил, что принимает решение Священного синода о своей отставке с смирением.

До этого экс-помощник митрополита Илариона Георгий Сузуки выдвинул обвинения в домогательствах против священнослужителя спустя полгода после «побега» в Японию. В качестве доказательств он предоставил аудио- и видеозаписи, однако позднее они оказались фейком.

Сам Иларион категорически отрицал обвинения в свою сторону. В ответ на них священник рассказал о странностях в поведении молодого человека и о женщине, которая назвалась его матерью и вымогала у него €384 тысячи.

Ранее митрополит Иларион объяснил обвинения в домогательствах.