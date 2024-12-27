Следствие попросило арестовать россиянина по фамилии Симонов по делу о госизмене

Суд в Москве сообщил о втором за неделю аресте по делу о госизмене

Следствие попросило Мещанский суд Москвы арестовать гражданина Симонова по делу о госизмене. Об этом сообщает РИА Новости.

«Симонов С.А., статья 275 УК РФ», — следует из материалов дела.

Данное уголовное дело рассматривается под грифом «секретно», поэтому имя подсудимого и детали расследования не раскрываются. Суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 27 декабря.

До этого сообщалось, что Мещанский районный суд Москвы отправил в СИЗО местного жителя по фамилии Чистяков. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

24 декабря Челябинский областной суд приговорил майора полиции в отставке к 16 годам колонии за госизмену. Бывший полицейский принадлежал к террористической организации, деятельность которой координировалась главным управлением разведки министерства обороны и службой безопасности Украины (СБУ).

Следствие установило, что мужчина устроил диверсию на одном из объектов транспортной инфраструктуры Челябинской области.

Ранее экс-главу МВД Украины обвинили в госизмене.