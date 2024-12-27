Путин создал научно-экспертный совет Совбеза

Президент России Владимир Путин издал указ о формировании научно-экспертного совета при Совете Безопасности РФ. Этот документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Образовать научно-экспертный совет Совета Безопасности Российской Федерации», — указано в подписанном документе.
Председателем нового совета назначен секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
На прошлой неделе министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что Сергей Шойгу создал мощный задел в развитии Вооруженных сил (ВС) страны. Белоусов также поблагодарил российского президента России Владимира Путина, а также коллег по силовому блоку.
До этого Шойгу рассказал, что ядерный зонтик России по обновленной ядерной доктрине распространяется в первую очередь на страны Организации Договора о коллективной безопасности.
Ранее Шойгу призвал западных политиков «не придумывать лишнего» по ядерной доктрине России.