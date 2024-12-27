Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин создал научно-экспертный совет Совбеза

Путин образовал научно-экспертный совет Совбез РФ во главе с Шойгу
close
kremlin.ru

Президент России Владимир Путин издал указ о формировании научно-экспертного совета при Совете Безопасности РФ. Этот документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Образовать научно-экспертный совет Совета Безопасности Российской Федерации», — указано в подписанном документе.

Председателем нового совета назначен секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

На прошлой неделе министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что Сергей Шойгу создал мощный задел в развитии Вооруженных сил (ВС) страны. Белоусов также поблагодарил российского президента России Владимира Путина, а также коллег по силовому блоку.

До этого Шойгу рассказал, что ядерный зонтик России по обновленной ядерной доктрине распространяется в первую очередь на страны Организации Договора о коллективной безопасности.

Ранее Шойгу призвал западных политиков «не придумывать лишнего» по ядерной доктрине России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами