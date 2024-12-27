Родители подростков, избивших мальчика в Красноярске, обвинили ребенка в клевете

В Красноярске родители подростков, которые избили мальчика, обвинили пострадавшего во лжи. Об этом со ссылкой на мать избитого сообщает krsk.aif.ru.

По информации издания, мать мальчика рассказала что у сына и его отца прошла очная ставка с подростками и их родителями, которые пришли в полном составе. При этом из несовершеннолетних присутствовали лишь трое из шести — двоих из них сейчас ищет полиция, так как они сбежали из дома.

По словам женщины, родители подростков заявили, что их дети «ничего не делали», а лишь поставили подножку. Один из родителей также угрожал ее супругу, отметила она. Мать мальчика предположила, что взрослые давно научились защищать своих детей «такими методами», так как на них и раньше писали заявления.

До этого по факту избиения 12-летнего мальчика бандой подростков возбудили уголовное дело. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования.

Ранее в Петербурге подростки забросали прохожего петардами из-за замечания.