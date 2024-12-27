Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Родители подростков, избивших мальчика в Красноярске, обвинили ребенка в клевете

«АиФ»: в Красноярске родители подростков, избивших мальчика, обвинили его во лжи
close
Shutterstock

В Красноярске родители подростков, которые избили мальчика, обвинили пострадавшего во лжи. Об этом со ссылкой на мать избитого сообщает krsk.aif.ru.

По информации издания, мать мальчика рассказала что у сына и его отца прошла очная ставка с подростками и их родителями, которые пришли в полном составе. При этом из несовершеннолетних присутствовали лишь трое из шести — двоих из них сейчас ищет полиция, так как они сбежали из дома.

По словам женщины, родители подростков заявили, что их дети «ничего не делали», а лишь поставили подножку. Один из родителей также угрожал ее супругу, отметила она. Мать мальчика предположила, что взрослые давно научились защищать своих детей «такими методами», так как на них и раньше писали заявления.

До этого по факту избиения 12-летнего мальчика бандой подростков возбудили уголовное дело. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования.

Ранее в Петербурге подростки забросали прохожего петардами из-за замечания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами