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Нейросеть сможет ответить, когда человек умрет

NCS: в Дании успешно протестировали ИИ, который вычисляет дату смерти
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Depositphotos

Дату смерти любого человека теперь может предсказать нейросеть, при этом точность ее результатов составляет порядка 80%. Данные об исследовании публикует журнал Nature Computational Science (NCS).

В ходе исследования приняли участие ученые из США, Швейцарии и Дании. Искусственный интеллект получил название life2vec. Нейросеть проводит анализ имеющихся данных о здоровье и образе жизни испытуемого, чтобы предоставить приблизительную оценку продолжительности жизни. Как отмечалось, точность результатов даты смерти составляет 80%.

В настоящее время проект заморожен, поскольку этические соображения заставляют исследователей временно приостановить его дальнейшее развитие. Исследователи отмечают, что проект был создан с целью демонстрации возможности нейросетей.

До этого американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск выразил мнение, что искусственный интеллект превзойдет интеллект людей к концу этого десятилетия. По мнению предпринимателя, который в декабре представил собственную нейросеть для генерации реалистичных изображений Aurora, более вероятно, что нейросеть сможет превзойти интеллект любого человека к концу 2025 года.

Ранее Маск раскритиковал Google за неэтичную работу нейросети Gemini.

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