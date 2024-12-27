В российских городах продолжается фестиваль Winter Fest

В шести городах России продолжается масштабный зимний фестиваль Winter Fest 2025, в рамках которого работают катки и проводятся спортивно-развлекательные и культурные мероприятия. В Москве в саду «Эрмитаж» все каникулы будет идти большая праздничная программа с мастер-классами и развлечениями от городских проектов. Главное событие фестиваля — большое ледовое шоу от команды Ильи Авербуха с участием олимпийских чемпионов и знаменитых фигуристов России — состоится 5 января.

День, в котором примут участие звезды фигурного катания, начнется 5 января с диджей-сета в 11:00 и продлится до самого вечера. Чтобы посетители не замерзли, весь день для них будет работать станция с горячим чаем и блинами, а также разнообразные корнеры с тематическими закусками от партнеров фестиваля.

Гостей ждет насыщенная программа мастер-классов в лаунж-зоне Winter Fest, а также зимние уличные аттракционы и состязания, билеты за выигрыш можно будет обменять на подарки от партнера фестиваля. Днем на катке пройдет мастер-класс по фигурному катанию от Ильи Авербуха.

Кульминацией праздника станет вечернее ледовое шоу при участии олимпийских чемпионов и балета «Ледовая Симфония».

Вход на программу и ледовое шоу свободный, на мастер-классы требуется предварительная регистрация.

Но праздник ждет москвичей не только 5 января: все каникулы для жителей и гостей столицы будет работать новогодняя анимация и тематические творческие мастер-классы по декору и росписи елочных игрушек, занятия по рисованию и архитектурные прогулки.

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