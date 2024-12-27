Старейший житель Великобритании объяснил свое долголетие кормом для собак

Житель Великобритании, которому недавно исполнилось 110 лет, назвал причиной своего долголетия собачий корм. Об этом пишет Daily Mail.

Согласно материалу издания, мужчина по имени Дональд Роуз отметил свой день рождения в доме престарелых, где для него организовали онлайн-концерт британского певца Элфи Бо. Кроме того, перед ним выступила актриса Кейт Эшби, а британская королевская семья отправила ему открытку.

По словам сотрудницы дома престарелых, Роуз не считает, что у него есть какой-то особый секрет долголетия. Однако он рассказал, что в годы Второй мировой войны ему приходилось пить морскую воду и питаться собачьим кормом. По его мнению, такой рацион помог его внутренним органам «замариноваться», и поэтому он до сих пор жив.

Роуз родился в 1914 году и был участником Второй мировой войны. Он начинал свой путь в танковой дивизии, сражался на передовой и был метким стрелком. В составе армии он побывал в разных странах и служил в Королевском английском полку.

За свои заслуги мужчина был удостоен множества наград, в том числе ордена Почетного легиона — высшей награды Франции. Однако, по словам сотрудницы дома престарелых, Роуз не считает себя героем и всегда говорит, что просто выполнял свой долг.

110-летний мужчина — самый пожилой из ныне живущих ветеранов Второй мировой войны в Великобритании.

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