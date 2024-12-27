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Исследователи обнаружили хобби, которое вдвое снижает риск развития деменции

Daily Mail: китайские ученые сообщили, что пользование интернетом снижает риск деменции
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Depositphotos

Китайские исследователи обнаружили хобби, которое вдвое снижает риск развития деменции, пишет Daily Mail.

Исследование, проведенное учеными из Медицинской школы Чжэцзянского университета в Китае, показало, что активное использование интернета в различных целях может более чем вдвое снизить риск развития деменции у людей в пожилом возрасте.

Исследование охватило более 12 тысяч человек старше 45 лет. В течение десяти лет только у 2,2% постоянных пользователей интернета развилась деменция, в то время как среди тех, кто не пользовался сетью, этот показатель составил 5,3%.

Ученые связывают этот результат с обработкой большого объема информации и социальной активностью в сети, что помогает бороться с одиночеством — одним из основных факторов риска деменции.

Ранее в Китае разработали нановакцину от рака из опухолевых тканей.

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