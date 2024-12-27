Петербуржцы пожаловались на сбой в работе эскалаторов на новой станции метро

На станции «Горный институт» почти сразу после открытия сломались эскалаторы

В Петербурге на новой станции метро «Горный институт» через несколько минут после открытия 27 декабря сломались эскалаторы. Об этом сообщили читатели «Фонтанки».

По словам пассажиров, остановились оба эскалатора, ведущие наверх, из-за чего им пришлось подниматься пешком. По громкоговорителю сообщили, что техническую неполадку устранят, и посоветовали пассажирам подниматься, а если они не могут, то постоять внизу и подождать.

Новая станция метро открылась в Северной столице впервые за пять лет.

По словам губернатора города Александра Беглова, ежедневно новая станция будет принимать порядка 100 тыс. пассажиров. «Горный институт» является частью Лахтинско-Правобережной линии Петербургского метрополитена. Она является одной из самых глубоких станций города. Общая протяженность участка от станции «Спасская» до станции «Горный институт» составляет более 3,6 км.

Тематика оформления станции посвящена истории Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II. В ее оформлении использовались отечественные материалы, среди которых гранит, мрамор и габбро-диабаз. Помимо этого, на станции есть мозаичные панно на тему горнодобывающей промышленности и природных богатств Урала.

Ранее Беглов обвинил строителей в задержке открытия станции «Театральная».