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Мужчина разлил горючую жидкость в строящемся храме в Петербурге

78.ru: в Петербурге мужчина разлил горючую жидкость в строящемся храме
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Global Look Press

В Петербурге мужчина, недовольный качеством работ, разлил горючую жидкость в строящемся храме. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 25 декабря в строящемся храме Всех Скорбящих на проспекте Художников, дом №24. Неизвестный мужчина пришел на объект и начал возмущаться из-за качества проводимых там работ. После этого он разлил в помещении жидкость «White Spirit» — поджечь ее он не пытался.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов по «горячим следам» задержали 58-летнего безработного местного жителя. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Отмечается, что задержанный был неоднократно судим ранее.

До этого в Петербурге неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно отделения почты. В результате происшествия никто не пострадал. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов нашли фрагмент стеклянной бутылки, а также изъяли смывы, отпечатки и кусок марли.

Ранее на видео попало возгорание сброшенной с квадрокоптера зажигательной смеси в Ленобласти.

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