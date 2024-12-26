Президент AZAL заявил, что разбившийся в Казахстане самолет был исправен

Президент AZAL Рзаев: рухнувший в Актау самолет прошел техосмотр в октябре

Потерпевший крушение в казахстанском городе Актау пассажирский самолет был технически исправен. Об этом заявил журналистам президент авиакомпании AZAL Самир Рзаев.

По его словам, воздушное судно прошло полный техосмотр в октябре 2024 года, а экипаж имел большой опыт.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщил о 29 пострадавших, которых доставили в больницы.

Причины крушения остаются неизвестны, по одной из версий, лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о расследовании авиакатастрофы в Актау.