Заслуженный летчик РФ высказался об авиакатастрофе в Актау

Летчик Попов допустил, что причиной авиакатастрофы в Актау могли быть птицы

Заслуженный военный летчик России, генерал-майор авиации Владимир Попов в интервью Tsargrad.tv дал комментарий по поводу авиакатастрофы в Казахстане. Эксперт считает версию с попаданием птиц в двигатели самолета одной из самых правдоподобных.

«Сейчас некоторые перелетные птицы все еще заканчивают миграцию. Есть также врановые — вороны, сороки, которые живут рядом с аэродромами. Они могут пересекать взлетно-посадочную полосу иногда. Но если это так, значит, орнитологическая обстановка была не учтена диспетчерами», — сказал Попов.

Также, по его словам, причинами крушения борта могли быть обледенение или элементарный сбой техники — отказ двигателя, системы управления крылом, стабилизатора и так далее.

25 декабря пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», следовавший из Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау. Перед крушением экипаж запросил экстренную посадку. На борту находились 69 человек, в том числе 16 россиян.

По последним данным, выжили 29 человек, из них девять — граждане России. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности полетов, Генпрокуратура Азербайджана в свою очередь завела дело о нарушении правил безопасности и о халатности.

Ранее сообщалось, что Azerbaijan Airlines приостановит некоторые рейсы из Баку после крушения самолета.