Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Заслуженный летчик РФ высказался об авиакатастрофе в Актау

Летчик Попов допустил, что причиной авиакатастрофы в Актау могли быть птицы
close
Azamat Sarsenbayev/Reuters

Заслуженный военный летчик России, генерал-майор авиации Владимир Попов в интервью Tsargrad.tv дал комментарий по поводу авиакатастрофы в Казахстане. Эксперт считает версию с попаданием птиц в двигатели самолета одной из самых правдоподобных.

«Сейчас некоторые перелетные птицы все еще заканчивают миграцию. Есть также врановые — вороны, сороки, которые живут рядом с аэродромами. Они могут пересекать взлетно-посадочную полосу иногда. Но если это так, значит, орнитологическая обстановка была не учтена диспетчерами», — сказал Попов.

Также, по его словам, причинами крушения борта могли быть обледенение или элементарный сбой техники — отказ двигателя, системы управления крылом, стабилизатора и так далее.

25 декабря пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», следовавший из Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау. Перед крушением экипаж запросил экстренную посадку. На борту находились 69 человек, в том числе 16 россиян.

По последним данным, выжили 29 человек, из них девять — граждане России. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности полетов, Генпрокуратура Азербайджана в свою очередь завела дело о нарушении правил безопасности и о халатности.

Ранее сообщалось, что Azerbaijan Airlines приостановит некоторые рейсы из Баку после крушения самолета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами